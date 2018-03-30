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| | Лихие 90-е: Опубликован ТОП-5 внедорожников, по которым скучают россияне

Лихие 90-е: Опубликован ТОП-5 внедорожников, по которым скучают россияне

Сегодня, 08:00

Автомобильные журналисты составили ТОП-5 внедорожников, которые были доступны в России в 90-е годы, однако могли бы пользоваться неплохим спросом и в наши дни. Разумеется, компаниям следовало бы сделать эти модели экологичнее и безопаснее.

 

Лихие 90-е: Опубликован ТОП-5 внедорожников, по которым скучают россияне

 

Nissan Patrol покинул российский рынок не так давно, не выдержав внутренней конкуренции с Infiniti QX80. Однако Patrol последнего поколения сегодня продаётся в ОАЭ по цене от 150 675 дирхамов (примерно 2 345 000 рублей).

 

 

Лихие 90-е: Опубликован ТОП-5 внедорожников, по которым скучают россияне

 

В Эмиратах также можно приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser 70/80, выпуск которого прекратился в 2008 году. Автомобиль доступен только в виде пикапа за 141 750 дирхамов (около 2 205 000 рублей).

 

 

Лихие 90-е: Опубликован ТОП-5 внедорожников, по которым скучают россияне

 

В 90-е Jeep Cherokee с угловатым дизайном существенно уступал по продажам Grand Cherokee. Эксперты считают, что этот внедорожник в настоящее время отобрал бы часть покупателей у немецкого Gelandewagen.

 

 

Лихие 90-е: Опубликован ТОП-5 внедорожников, по которым скучают россияне

 

В модельную линейку Hummer входило всего три товарных автомобиля, среди которых выделяется Hummer H1. Как доказал Арнольд Шварцнеггер, этот внедорожник возможно переделать под актуальные экологические требования.

 

 

Лихие 90-е: Опубликован ТОП-5 внедорожников, по которым скучают россияне

 

Кроме того, Isuzu наверняка не прогадал бы, возродив модель VehiCROSS. В своё время необычный дизайн этого внедорожника отметили несколькими наградами.

 


Яна Васильева
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