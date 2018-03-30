Лихие 90-е: Опубликован ТОП-5 внедорожников, по которым скучают россияне

Автомобильные журналисты составили ТОП-5 внедорожников, которые были доступны в России в 90-е годы, однако могли бы пользоваться неплохим спросом и в наши дни. Разумеется, компаниям следовало бы сделать эти модели экологичнее и безопаснее.

Nissan Patrol покинул российский рынок не так давно, не выдержав внутренней конкуренции с Infiniti QX80. Однако Patrol последнего поколения сегодня продаётся в ОАЭ по цене от 150 675 дирхамов (примерно 2 345 000 рублей).

В Эмиратах также можно приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser 70/80, выпуск которого прекратился в 2008 году. Автомобиль доступен только в виде пикапа за 141 750 дирхамов (около 2 205 000 рублей).

В 90-е Jeep Cherokee с угловатым дизайном существенно уступал по продажам Grand Cherokee. Эксперты считают, что этот внедорожник в настоящее время отобрал бы часть покупателей у немецкого Gelandewagen.

В модельную линейку Hummer входило всего три товарных автомобиля, среди которых выделяется Hummer H1. Как доказал Арнольд Шварцнеггер, этот внедорожник возможно переделать под актуальные экологические требования.

Кроме того, Isuzu наверняка не прогадал бы, возродив модель VehiCROSS. В своё время необычный дизайн этого внедорожника отметили несколькими наградами.

Яна Васильева