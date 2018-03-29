Ravon повысил стоимость всех моделей в России

Узбекские машиностроители пересмотрели прайс на автомобили марки Ravon в России. На это обращает внимание агентство «АВТОСТАТ», представившее свой отчет по мониторингу предложений бренда.

Так, модель Ravon Nexia во всех вариантах сборки подорожала в России на 20 000 рублей. Теперь она продается в РФ по цене от 499 000 до 599 000 рублей. Стоимость модели Ravon R2 также выросла в России на 20 000 рублей. Отныне она доступна в стране по цене от 489 000 до 559 000 рублей.

Седан Ravon Gentra теперь стоит в России от 569 000 до 699 000 рублей. Ценник транспортного средства вырос в РФ на 10 000 рублей. Ravon R4 в базовой сборке Comfort ранее стоил в России 499 000 рублей. Теперь он доступен в стране за 529 000 рублей. В топовой версии модель, ранее продаваемая за 649 000 рублей, отныне предлагается за 659 000 рублей.

В августе текущего года узбекский бренд представит в России свой первый кроссовер. Презентация транспортного средства состоится в рамках будущей Московской автомобильной выставки. Продажи паркетника должны начаться в стране в конце нынешнего года.

Иван Головин