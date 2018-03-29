Ravon повысил стоимость всех моделей в России

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Ravon повысил стоимость всех моделей в РоссииСегодня, 14:08
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Российские автомобильные СМИ сообщают о том, что Ravon Gentra значительно "просел" в цене. Стоимость седана снизился на целый 90 тысяч рублей. Данное снижение
По состоянию на ноябрь 2016 года в России выросли цены на автомобили марки Ravon. Подорожание коснулось хэтчбека R2 и седанов Genta, Nexia.
Автомобилестроитель Ravon огласил об очередном повышении цен на хэтчбек R2 в России на 20 тысяч рублей. С момента официального старта продаж автомобиля в