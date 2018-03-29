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| | Власти Москвы отказались пускать авто каршеринга на выделенные полосы

Власти Москвы отказались пускать авто каршеринга на выделенные полосы

Сегодня, 10:36

Московские власти не намерены разрешать автомобилям каршеринга двигаться по выделенным полосам. Как отметил в ходе интервью «Российской газете» Максим Ликсутов, заместитель мэра по транспорту, по таким полосам будут ездить только профессиональные водители.

Власти Москвы отказались пускать авто каршеринга на выделенные полосы

 

Чиновник заявил, что к водителям, которые могут ездить по выделенной полосе, выдвигаются более жесткие требования. Они ежедневно проходят медосмотр, а у машин такси и автобусов проверяется техническое состояния. По словам господина Ликсутова, к водителям и автомобилям каршеринга нет смысла предъявлять подобные требования.

 

Сегодня водителя, который въехал на полосу, предназначенную для передвижения маршрутного транспорта, в Москве или Санкт-Петербурге могут оштрафовать на 3 000 рублей. В остальных городах РФ размер штрафа составляет 1 500 рублей. При этом не наказывают водителей такси, оперативных служб, машин скорой помощи и школьных автобусов. На личном автомобиле можно передвигаться по выделенным полосам только в праздники и по воскресеньям.

Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин запустил сервис каршеринга в 2015 году. Желающим арендовать машину необходимо скачать специальное приложение и пройти регистрацию, в ходе которой запрашиваются фото первой страницы паспорта и водительского удостоверения.


Яна Васильева
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