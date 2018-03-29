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| | Гибридный MINI Countryman подготовили к дальним поездкам

Гибридный MINI Countryman подготовили к дальним поездкам

Сегодня, 10:15

Марка Mini привезла в Нью-Йорк «приключенческую» версию гибрида Mini Countryman с приставкой Panamericana в названии. Основой для новинки, ориентированной на дальние поездки по бездорожью, стал «топовый» Mini Cooper SE Countryman All4.

Гибридный MINI Countryman подготовили к дальним поездкам

 

Отметим, что новый Mini Countryman Panamericana отличается от стандартного внедорожника в основном внешне. Автомобиль получил два дополнительных фонаря спереди и большой багажник на крыше, на котором разместилось запасное колесо.

 

По словам разработчиков, по окончанию Нью-Йоркского автосалона новый Mini Countryman Panamericana отправится в Южную Америку покорять остров Огненная Земля. Британская компания намерена доказать надёжность плагин-гибридного автомобиля, поэтому ему предстоит преодолеть 25 750 километров пути.

Гибридный MINI Countryman подготовили к дальним поездкам

 

Гибридный MINI Countryman подготовили к дальним поездкам

 

Гибридная силовая установка модели, способная развивать 221 лошадиную силу, сочетается с блоком литий-ионных батарей. Запас хода новинки только на электрической тяге составляет 50 километров. В компании уверены, что Countryman Panamericana справится с масштабным путешествием, за котором можно будет наблюдать на странице Mini в соцсети Instagram.

 


Яна Васильева
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