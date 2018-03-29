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| | Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится у российских дилеров 12 апреля

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится у российских дилеров 12 апреля

Сегодня, 11:20

Новый компактный кроссовер Citroen C3 Aircross доберётся до автосалонов уже 12 апреля нынешнего года. Об этом пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на слова руководителя российского подразделения компании Александра Мигаля.

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится у российских дилеров 12 апреля

 

Господин Мигаль отметил, что выход на российский рынок Citroen C3 Aircross – необычное событие. По его словам, компания открывает нишу «прикольных» моделей на рынке. Представитель марки также подчеркнул, что Citroen запускает продажи автомобиля, предлагающего большие возможности для персонализации. Клиенты смогут выбирать между 90 вариантами оформления кузова.

 

Кроссовер доступен с двумя бензиновыми моторами, выдающими 82 и 110 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль обзавёлся дизельной версией с 92-сильным мотором. Напомним, дилеры начали принимать заказы на новый C3 Aircross 12 марта 2018 года, ровно через месяц планируется запустить «живые» продажи.

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится у российских дилеров 12 апреля

 

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится у российских дилеров 12 апреля

 

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится у российских дилеров 12 апреля

 

В базовом исполнении новинка предлагается по цене 1 069 000 рублей, а самую дорогую комплектацию оценили в 1 382 000 рублей. Уже в «базе» кроссовер может похвастаться системами стабилизации, помощи при экстренном торможении, распределения тормозных усилий, ABS, антипробуксовочной системой, подогревом боковых зеркал, кондиционером, аудиосистемой и рядом других опций.

 


Яна Васильева
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