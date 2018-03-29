Кроссовер Acura RDX нового поколения представлен официально

В рамках международного автосалона в Нью-Йорке состоялась публичная премьера внедорожника Acura RDX следующего поколения. Отмечается, что модель получила совершенно новую платформу, полностью пересмотренную внешность, а также новую линейку двигателей.

Кроссовер Acura RDX построен на совершенно новом модульном шасси, которое предназначается исключительно для моделей Acura. Платформа отличается легкостью, ведь доля стали в конструкции составляет всего 50%. Спереди шасси имеет стойки McPherson, а сзади расположилась пятирычажная подвеска.Что касается внешности, то дизайн нового Acura RDX был разработан специалистами подразделения бренда в Лос-Анджелесе. В целом модель впитала черты одноименного концепта, который показали в Детройте, а также прототипа Precision.

Васисуалий Мурчалов

Новый Acura RDX получает безальтернативный 2-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, который генерирует 275 лошадиных сил при 380 Нм. В тандеме с мотором работают 10-ступенчатая АКПП и система полного привода. Коробка передач распределяет крутящий момент не только между осями, но и между задними колесами. Продажи модели в США стартуют в середине 2018 года.