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| | Кроссовер Acura RDX нового поколения представлен официально

Кроссовер Acura RDX нового поколения представлен официально

Сегодня, 09:03
В рамках международного автосалона в Нью-Йорке состоялась публичная премьера внедорожника Acura RDX следующего поколения. Отмечается, что модель получила совершенно новую платформу, полностью пересмотренную внешность, а также новую линейку двигателей.

Кроссовер Acura RDX нового поколения представлен официально

 

Кроссовер Acura RDX построен на совершенно новом модульном шасси, которое предназначается исключительно для моделей Acura. Платформа отличается легкостью, ведь доля стали в конструкции составляет всего 50%. Спереди шасси имеет стойки McPherson, а сзади расположилась пятирычажная подвеска.

Что касается внешности, то дизайн нового Acura RDX был разработан специалистами подразделения бренда в Лос-Анджелесе. В целом модель впитала черты одноименного концепта, который показали в Детройте, а также прототипа Precision.

Кроссовер Acura RDX нового поколения представлен официально

 

Кроссовер Acura RDX нового поколения представлен официально

 

Новый Acura RDX получает безальтернативный 2-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, который генерирует 275 лошадиных сил при 380 Нм. В тандеме с мотором работают 10-ступенчатая АКПП и система полного привода. Коробка передач распределяет крутящий момент не только между осями, но и между задними колесами. Продажи модели в США стартуют в середине 2018 года.
Васисуалий Мурчалов
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