Пикап Volkswagen Atlas Tanoak на базе Teramont показали в Нью-Йорке

В рамках мотор-шоу в Нью-Йорке немецкие разработчики из Volkswagen презентовали концептуальный пикап Volkswagen Atlas Tanoak, который имеет 25-сантиметроый дорожный просвет и полный привод. Модель базируется на внедорожнике Atlas, который в скором времени дебютирует и в России под именем Teramont.

Новый Volkswagen Atlas Tanoak базируется на увеличенной производственной платформе MQB, в результате чего модель получила 5 438 мм длины, 2 029 мм и 1 844 мм ширины и высоты соответственно при длине колесной базы в 3 259 мм. Клиренс модели составляет 254 мм. Модель стала первым пикапом бренда на шасси MQB.Внешность модели примечательна подсвеченной светодиодными элементами окантовкой решетки радиатора и шильдика бренда, а также большими воздухозаборниками спереди. Модель оснащена системой полного привода и адаптивным контролем тяги. Под капотом скрывается 3,6-литровый V6 мощностью в 280 «лошадок» при 361 Нм.

Васисуалий Мурчалов

Уже весной нынешнего года на рынке РФ дебютирует новый внедорожник Volkswagen Teramont, который помимо упомянутого мотора V6 получит 23,0-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами отдачей в 2230 лошадок. Мотор сочетается с 8-диапазонной АКПП и полным приводом.