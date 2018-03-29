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| | Седан Nissan Altima нового поколения официально представили в Нью-Йорке

Седан Nissan Altima нового поколения официально представили в Нью-Йорке

Сегодня, 08:31

На Нью-Йоркском автосалоне Nissan провел презентацию шестого поколения седана Altima, который известен в Китае и России как Teana. Новинка стала безопаснее и больше, а её внешность теперь напоминает прототип Vmotion 2, представленный около двух лет назад.

Седан Nissan Altima нового поколения официально представили в Нью-Йорке

 

В отличие от предшественника, новый Nissan Altima 2019 модельного года получил узкие светодиодные фары, крупную радиаторную решётку и модифицированные бампера. В салоне автомобиля появились приборная панель с большим экраном, доработанный блок управления климат-контролем, спортивный руль и новая передняя панель с 8-дюймовым «парящим» тачскрином.

 

В линейку силовых агрегатов нового Altima войдут 2,5-литровый атмосферный двигатель с отдачей в 190 лошадиных сил и 2,0-литровый турбомотор, развивающий 250 лошадиных сил. В обеих случаях переднеприводный седан оснащается вариатором CVT.

Седан Nissan Altima нового поколения официально представили в Нью-Йорке

 

Седан Nissan Altima нового поколения официально представили в Нью-Йорке

 

Седан Nissan Altima нового поколения официально представили в Нью-Йорке

 

Седан Nissan Altima нового поколения официально представили в Нью-Йорке

 

Новинка теперь предлагается с технологиями полуавтономного вождения ProPilot Assist, при помощи которых авто самостоятельно передвигается по городу в рамках выбранной полосы движения. Уже осенью текущего года Nissan Altima свежего поколения доберётся до североамериканского авторынка, где седану предстоит конкурировать с Honda Accord и Toyota Camry.

 


Яна Васильева
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