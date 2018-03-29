"АвтоВАЗ" наймёт более 250 перспективных сотрудников в 2018 году

В Самарском университете имени академика Королева состоялся ежегодный «День карьеры», в рамках которого студенты и выпускники получают возможность устроится на работу в крупные компании. Генеральным партнёром профориентационного мероприятия стал «АвтоВАЗ».

Российский автогигант намерен выпустить 12 новинок и провести рейталинг 11 автомобилей LADA до 2026 года. Для реализации планов ПАО «АвтоВАЗ» примет на работу более 250 работников в инжиниринговую службу. Компании требуются инженеры-конструкторы, руководители проектной группы и проектов по разным направлениям. Российский автогигант намерен выпустить 12 новинок и провести рейталинг 11 автомобилей LADA до 2026 года. Для реализации планов ПАО «АвтоВАЗ» примет на работу более 250 работников в инжиниринговую службу. Компании требуются инженеры-конструкторы, руководители проектной группы и проектов по разным направлениям.

В ходе «Дня карьеры» представители ПАО «АвтоВАЗ» рассказали учащимся об актуальных проектах компании, существующих вакансиях и подробности трудоустройства. Одним из самых интересных событий в рамках мероприятия стала лекция Стива Маттина, главного дизайнера марки.

Напомним, Самарский университет и тольяттинский автопроизводитель в феврале нынешнего года подписали договор о сотрудничестве. Партнёры начнут подготавливать специалистов, отвечающих специфике современного автомобилестроения.





Яна Васильева