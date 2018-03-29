Всемирным автомобилем 2018 года признан кроссовер Volvo XC60

Впервые в истории шведской марки одна из её моделей – кроссовер Volvo XC60 – заполучила статус «Всемирного автомобиля года». Результаты конкурса были объявлены на автосалоне в Нью-Йорке.

Ранее в Женеве озвучили автомобили, попавшие в шорт-лист, в их число вошли Volvo XC60, Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Лучший автомобиль 2018 года выбирали журналисты из различных стран. Кроме того, жюри определили лучшие модели в ряде номинаций.

Среди авто представительского класса победа досталась Audi A8, обогнав по голосам Porsche Cayenne и Porsche Panamera. Лучшим спорткаром судьи признали BMW M5, а среди претендентов на победу были японские хэтчбек Honda Civic Type R и купе Lexus LC500.

В категории «Городской автомобиль» наибольшее число голосов получил Volkswagen Polo. Среди «зелёных» машин выиграл электрокар Nissan Leaf второго поколения. Награду за лучший дизайн получил британский Range Rover Velar. В минувшем году главного приза удостоился кроссовер Jaguar F-Pace. Помимо него, на победу претендовали Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.

Напомним, на российском рынке Volvo XC60 предлагается с бензиновыми моторами T5 и T6 с отдачей в 249 и 320 лошадиных сил, а также с дизельными агрегатами: 190-сильным D4 и 235-сильным D5. Стоимость кроссовера в базовом исполнении в РФ составляет 2995000 рублей.

Яна Васильева