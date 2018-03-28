В Китае стартовал выпуск нового Jeep Grand Commander

Модель получила следующие габариты: 4873х1892х1738 мм, при этом размер колёсной базы достигает 2 800 мм. В модельной линейке внедорожник разместится на ступень ниже Cherokee.
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Модель получила следующие габариты: 4873х1892х1738 мм, при этом размер колёсной базы достигает 2 800 мм. В модельной линейке внедорожник разместится на ступень ниже Cherokee.
Не так давно американский бренд Jeep рассекретил новый внедорожник для Китая, а на страницах азиатских СМИ появились новые подробности о модели. Отмечается,
Компания Jeep представила в глобальной сети официальные визуализации и видео, демонстрирующие салон нового семиместного кроссовера Grand Commander.
Американский автопроизводитель Jeep оформил патентную документацию на новое наименование Grand Commander. Вероятно, так назовут самый большой внедорожник