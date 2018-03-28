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| | В Китае стартовал выпуск нового Jeep Grand Commander

В Китае стартовал выпуск нового Jeep Grand Commander

Сегодня, 18:16
Компания Jeep начала серийное производство нового Commander с пятью посадочными местами, а также его семиместной версии Grand Commander. Автомобиль должен появиться в продаже к концу следующего месяца.

В Китае стартовал выпуск нового Jeep Grand Commander

 

Модель получила следующие габариты: 4873х1892х1738 мм, при этом размер колёсной базы достигает 2 800 мм. В модельной линейке внедорожник разместится на ступень ниже Cherokee.
Новый Jeep Grand Commander предложат с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем с двумя вариантами мощности: 234 или 265 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 9-скоростной «автомат» от ZF. Покупатели смогут выбрать между передним и полным типом привода.
Список оснащения новинки включает систему стабилизации, помощника на спуске и подъеме, климат-контроль на две или три зоны, электронный ручной тормоз, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, кожаный салон, панорамную крышу и систему мультимедиа с большим дисплеем.
Автомобиль начал сходить с конвейера на совместном предприятии FCA и GAC, которое находится в китайском Чанша. Компания озвучит цены на новый Commander в ближайшем будущем.

Яна Васильева
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