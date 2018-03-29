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| | Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

Сегодня, 08:00
Марка BMW вызывает уважение, ведь она выпускает качественные и красивые автомобили. Однако баварские машиностроители также создавали достаточно необычные, и даже странные транспортные средства. Именно о них и пойдет речь в ТОП-8.

 

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

 

Восьмое место в рейтинге досталось модели BMW UR Roadster. В 80-е годы прошлого столетия баварские машиностроители открыли дизайн-студию. Ее первым детищем в 1990 году стал прототип родстера, в целом хорошо выглядевшего, но с непривычными формами кузова. Серийной машина не стала, но ее черты переняла модель Z3.

 

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

 

Седьмое место досталось концепту BMW Z22. В конце 90-х годов баварцы размышляли над внедорожником, но позже отказались от него и подумывали о минивэне. В итоге у них получился достаточно странной формы хэтчбек. Автомобиль получил для тех времен «фантастические» боковые камеры, сканер отпечатка пальцев для авторизации водителя, поворачиваемые фары.

 

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

 

Шестое место в ТОП-8 досталось выпущенному в 1986 году пикапу BMW. Тогда над баварцами подшучивали, мол они создали грузовичок для перевозки грузов по территории завода. Машину построили на базе модели M3.

 

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

 

Пятое место в рейтинге занимает концепт BMW Е1. Прототип 1991 года выглядел странно, но оснащался гибридной силовой установкой с системой рекуперации энергии при торможении. Баварцы испытали этот автомобиль, после чего отказались от моделей с комбинированным агрегатом в силу недостаточности тогдашних технологий.

 

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

 

Четвертое место в ТОП-8 занимает концептуальный BMW Z1 Coupe. Представленный в 1991 году прототип был несколько похож на гибрид BMW Е1, однако его формы были более грубыми. Баварцы в этом концепте попытались объединить внедорожник, купе и «шутинг брейк». Внешность у машины получилась весьма противоречивой, а потому и мнения о нем разошлись как у разработчиков, так и у общественности.

 

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

 

Третье место в рейтинге занял еще один смелый проект баварцев под названием BMW Z13. Таким они представляли сити-кар тех времен, однако машина понравилась далеко не всем. Ее дебют состоялся в Женеве в 1993 году. Прототип больше всего странен тем, что имеет трехместный салон с водительским креслом по центру.

 

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

 

Вторым в рейтинге числится BMW Turbo, представленный в 1972 году. Прототип стал одним из самых ярких автомобилей своего времени. Он оснащался 280-сильным мотором.

 

Представлен ТОП-8 самых необычных BMW

 

Самым необычным в ТОП-8 признан BMW Isetta. Микро-кар оснащался 245-кубовым 12-сильным мотором, и является «лицензионным» итальянским автомобилем фирмы ISO, выкупленным баварцами в 1954 году. Машина хорошо продавалась, так как имела невысокий ценник, и ею можно было управлять на основании мотоциклетных прав.

Иван Головин
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