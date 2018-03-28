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| | Песчаный багги с мотором от Tesla показали на видео

Песчаный багги с мотором от Tesla показали на видео

Сегодня, 17:09
На необычном видеоролике продемонстрировали работу багги, которое оснащается 636-сильным электрическим мотором от компании Tesla. Примечательно, что в итоге создателям удалось разработать один из быстрейших внедорожных багги.

Песчаный багги с мотором от Tesla показали на видео

 

На страницах популярного видеохостинга YouTube появился свежий ролик, который демонстрирует работу нового полностью электрического багги с мотором от электрокара Tesla. Необычный автомобиль был разработан специалистами компании HSR Motors, котрая занимается ремонтом и обслуживанием электрических силовых установок.

Авторы проекта отметили, что новый багги оснащен мотором мощностью в 475 киловатт, что в переводе в лошадиные силы составляет примерно 636 «лошадок». Таким образом автомобиль стал фактически самым мощным в мире электрическим багги.


Полностью электрический мотор питается от блока литий-ионных батарей ёмкостью в 22 кВт/ч, что позволяет обеспечить запас хода в 50 километров при учете экстремальной езды по песку. Стоит отметить, что модель демонстрирует впечатляющую динамику разгона, а также высокие внедорожные характеристики.
Васисуалий Мурчалов
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