Миф разрушен: Россияне любят бюджетные универсалы не меньше кроссоверов

Среди автолюбителей общепринятой считается точка зрения, что россиянам не по вкусу универсалы. Однако журналисты смогли развенчать этот миф: в России бюджетные универсалы пользуются не меньшей популярностью, чем кроссоверы.

Около пяти лет назад BMW предлагал в РФ универсалы 3- и 5-Series, однако из-за низкого спроса компания была вынуждена прекратить их продажи. Не так давно рынок покинули все версии Hyundai i40.

Вместе с тем продажи LADA Largus настолько успешны, что модель смогла занять восьмое место среди «легковушек». Что касается LADA Kalina, то за 2017 год эту модель в кузове хэтчбек выбрали 3315 человек, а объём реализации одноименного универсала достиг 16674 единиц. Доля рассматриваемого типа кузова в продажах KIA cee’d SW составила 45,8%. Между седанами, хэтчбеками и универсалами Ford Focus симпатии покупателей распределились примерно поровну.

Нельзя не упомянуть новые LADA Vesta SW и SW Cross, которые появились в российских автосалонах только осенью 2017 года. Любопытно, что популярность новинки постоянно растёт: в октябре владельцами Vesta SW и SW Cross стали 541 человек, в ноябре – 2194, а в декабре – 2783. Хотя многие роскошные «сараи» не прижились на российском рынке, бюджетные универсалы неплохо себя чувствуют даже в посткризиное время.

Яна Васильева