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| | В сети появились подробности о новом семиместном кроссовере Chery Tiggo 8

В сети появились подробности о новом семиместном кроссовере Chery Tiggo 8

Сегодня, 19:33

 

Дебют самого крупного SUV марки Chery состоялся ещё два месяца назад, однако тогда производитель не стал раскрывать технические характеристики модели и даже не рассекретил салон. Сегодня Tiggo 8 готов к запуску продаж в Китае, благодаря чему о нём появились свежие подробности.

 

В сети появились подробности о новом семиместном кроссовере Chery Tiggo 8

 

Новый семиместный Chery Tiggo 8 внешне сильно напоминает Chery Exeed TX, дебютировавший минувшей осенью во Франкфурте, но не является его полной копией. Exeed TX создавался в первую очередь для демонстрации новейших технологических решений компании: пятиместный автомобиль был построен на платформе M3X, а гибридная установка сочетается с полным приводом.

 

Что касается Tiggo 8, в его основу легла удлинённая архитектура T1X с задней независимой подвеской, которая также применялась на всех компактных кроссоверах бренда – Tiggo 5X и Tiggo 7. По габаритам новинка сопоставима со Skoda Kodiaq: 4700х1860х1746 мм. Отличается только колёсная база: 2710 мм у «китайца» против 2791 мм у чешского автомобиля.

 

В сети появились подробности о новом семиместном кроссовере Chery Tiggo 8

 

В сети появились подробности о новом семиместном кроссовере Chery Tiggo 8

 

В сети появились подробности о новом семиместном кроссовере Chery Tiggo 8

 

Chery Tiggo 8 приводится в движение 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем с отдачей 147 лошадиных сил, который пока сочетается только с «роботом» на шесть скоростей, позднее в продажу поступит версия с МКПП. При этом производитель не намерен выпускать гибридную и полноприводную модификации.

 


Яна Васильева
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