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| | В Узбекаистане началась сборка грузовиков КАМАЗ

В Узбекаистане началась сборка грузовиков КАМАЗ

Сегодня, 14:47
В городе Джамбай Самаркандской области на производственных мощностях UzAutoTrailer стартовал выпуск грузовиков марки «КАМАЗ». Об этом сообщает портал Sputnik Узбекистан.

В Узбекаистане началась сборка грузовиков КАМАЗ

 

Презентация большегрузов «КАМАЗ» узбекской сборки состоялась 27 марта в выставочном комплексе «Узэкспоцентр». Посетителям показали тягачи, самосвалы, контейнеровозы, полуприцепы, спецтехнику и многое другое.
Одной из самых любопытных моделей, представленных на выставке, стал новый грузовик КАМАЗ-5490, в разработке которого принимал участие Daimler AG. Автомобиль получил мотор от Daimler, отвечающий экологическим стандартам Евро-5. Совместно с немецкими специалистами разрабатывались также дизайн кабины, ходовая часть и тормоза. Кроме того, посетители выставки могли увидеть спортивный грузовик, ставший 15-кратным победителем ралли-марафона «Дакар».
Представители UzAutoTrailer рассказали журналистам, что пока на заводе выпускают 11 моделей КАМАЗ, грузоподъёмность которых составляет от 10 до 36 тонн. Машины оснащаются двигателями с отдачей от 240 до 401 л. с. 

В Узбекаистане началась сборка грузовиков КАМАЗ

 

Директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил о возможном выходе на рынки третьих стран с автомобилями узбекского производства. В частности, технику планируется поставлять на Ближней Восток, в Центральную Азию и страны Африки.

Яна Васильева
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