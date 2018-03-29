В Калуге стартует выпуск Citroen Jumpy и Peugeot Expert

В России налажена сборка фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Обе модели стали на конвейер завода компании «ПСМА рус» в Калуге.

Российское представительство французского машиностроительного гиганта PSA рассчитывает на то, что фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert уже в нынешнем году станут одними из самых ярких предложений на рынке LCV в РФ. Руководство «ПСМА Рус» считает, что модели в течение года могут завоевать 8% сегмента легких коммерческих автомобилей в стране. В количественном выражении это не менее 8,5 тысячи проданных машин.

На самом деле, фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert собираются в Калуге с зимы нынешнего года, но торжественно их выпуск запустили в марте. Изначально эти машины производились в количестве 12 единиц за смену, однако в ближайшее время эта цифра может вырасти до 16 транспортных средств.

На завод в Калуге привозятся двери, капоты и другие элементы автомобиля в готовом виде, но не окрашенные. Основание кузова, обладающее большими габаритами, собирается на предприятии.

Фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert являются соплатформенниками, о потому эти автомобили похожи характеристиками. Силовая линейка этих машин представлена 1,6-литровой дизельной установкой тягой 90 л.с. и двухлитровым агрегатом мощностью 150 л.с., также работающим на тяжелом топливе. Для первого мотора предусмотрена 5-МКПП. Второй агрегат комплектуется 6-МКПП.

Иван Головин