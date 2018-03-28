В США подают в суд на BMW из-за «дизельного скандала»

На страницах немецкого портала BMWBlog появилась информация о том, что целый ряд американских автомобилистов подали в суд на компанию BMW North America - североамериканское подразделение BMW Group. Отмечается, что бренд подозревается в махинациях с установкой программного обеспечения, умышленно занижающего реальные показатели вредных выбросов.

Васисуалий Мурчалов

Сообщается, что иск был подан в штате Нью-Джерси, а автомобилисты утверждают, что мошенническое программное обеспечение и оборудование установлено на дизельных кроссоверах BMW X5 и седанах BMW 335d, которые были реализованы на американском рынке с 2009 по 2011 годы.Представители компании BMW в свою очередь отметили, что для бренда принципиально важно соблюдать экологические нормы Соединенных Штатов и предоставлять клиентам самые качественные продукты.На минувшей неделе в штаб-квартире компании BMW в Мюнхене прошли обыски, что также связано с подозрениями в манипуляции выбросами «дизелей». Ранее концерн признал наличие определенных проблем в 11 400 своих автомобилях с дизельными силовыми установками.