В США подают в суд на BMW из-за «дизельного скандала»

Сообщается, что иск был подан в штате Нью-Джерси, а автомобилисты утверждают, что мошенническое программное обеспечение и оборудование установлено на дизельных кроссоверах BMW X5 и седанах BMW 335d, которые были реализованы на американском рынке с 2009 по 2011 годы.
Представители компании BMW в свою очередь отметили, что для бренда принципиально важно соблюдать экологические нормы Соединенных Штатов и предоставлять клиентам самые качественные продукты.
На минувшей неделе в штаб-квартире компании BMW в Мюнхене прошли обыски, что также связано с подозрениями в манипуляции выбросами «дизелей». Ранее концерн признал наличие определенных проблем в 11 400 своих автомобилях с дизельными силовыми установками.
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