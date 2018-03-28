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| | ВТБ Лизинг запускает спецпредложение на новый Volvo XC60

ВТБ Лизинг запускает спецпредложение на новый Volvo XC60

Сегодня, 15:26
Компания ВТБ Лизинг разместила 26 марта сообщение о запуске специального предложения совместно с Volvo Car Russia. В рамках акции можно купить в лизинг Volvo XC60 новой генерации с выгодой от 325 000 рублей.

ВТБ Лизинг запускает спецпредложение на новый Volvo XC60

 

Спецпредложение доступно для компаний и индивидуальный предпринимателей до 31 марта. Скидка на новый Volvo S90 2018 года выпуска зависит от комплектации. К сожалению, в сообщении не указан размер ежемесячного платежа, но для Volvo XC60 эта цифра составляет от 58 860 рублей. В версии D4 AWD Auto Momentum 2019 стоимостью 3 025 000 рублей за такой автомобиль нужно будет переплатить всего 1 000 рублей. Срок лизинга должен быть 12 месяцев, а первоначальный взнос 20%.
Аванс может составлять минимум 5%, а срок лизинга колеблется от 12 до 36 месяцев. Помимо этого, для юридических лиц экономия на НДС достигает 18%. Отметим, что клиенты ВТБ Лизинг довольно часто приобретают автомобили бизнес-класса, они занимают долю в среднем в 7-8% от общего количества легковых авто.


Яна Васильева
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