Maserati покажет в Нью-Йорке быстрейшую версию кроссовера Levante

Итальянские машиностроители представили в глобальной сети тизерные изображения самой быстрой версии кроссовера Levante. Презентация транспортного средства состоится в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

К новым тизерам итальянцы прикрепили подпись «A new storm is coming». Ожидается, что кроссовер Maserati Levante в самой скоростной версии получит восьмицилиндровый агрегат с двумя турбинами от топового варианта флагманского седана Quattroporte.

3,8-литровый агрегат выдает производительность 530 лошадиных сил. До «сотни» седан Quattroporte разгоняется за 4,7 секунды. Порог скорости машины обозначен на отметке в 310 километров в час. С мотором флагманской модели кроссовер Maserati Levante сможет побороться за покупателей, соперничая с моделями Porsche Cayenne Turbo и Range Rover Sport SVR.

Maserati Levante является первым кроссовером итальянского люксового бренда. Его презентация состоялась на Женевской автомобильной выставке 2016 года. Основой для транспортного средства послужила легковая платформа, на которой построены седаны Ghibli и Quattroporte. Для вседорожника предусмотрены трехлитровые бензиновые агрегаты с шестью цилиндрами тягой 350 и 430 лошадиных сил, а также дизельная установка мощностью 275 л.с.

Кроссовер Maserati Levante продается в России. Стоимость автомобиля составляет в РФ от 5 460 000 рублей.

Иван Головин