Водородный кроссовер Hyundai Nexo дебютировал на рынке

Южнокорейская компания Hyundai вывела на домашний автомобильный рынок новый кроссовер Hyundai Nexo, который оснащается электромотором, питающимся от водородных топливных ячеек. Отмечается, что вскоре модель поступит и на экспортные рынке, но российского дебюта кроссовера ожидать не стоит.

Напомним, что публичный дебют нового Hyundai Nexo состоялся летом минувшего года в Сеуле и с тех пор новый кроссовер успели заказать 1 060 раз. Примечательно, что первые 733 заявки были поданы в первый день после открытия приёма заказов. Модель представляет собой более современный и совершенный Hyundai Tucson с водородной установкой, который сами разработчики признали устаревшим.Hyundai Nexo приводится в движение 163-сильным полностью электрическим мотором, который сочетается с водородным генератором. Запаса хода на полном резервуаре водорода будет достаточно для преодоления порядка 600 километров.

Васисуалий Мурчалов

В список оснащения модели входит адаптивный круиз-контроль, современный мультимедийный комплекс, камера кругового обзора, система подруливания и многое другое. Базовый Hyundai Nexo стоит 63 958 долларов (примерно 3 980 000 рублей), но благодаря государственным льготам стоимость сокращается до 31 468 долларов (1 793 000 рублей).