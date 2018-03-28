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| | Водородный кроссовер Hyundai Nexo дебютировал на рынке

Водородный кроссовер Hyundai Nexo дебютировал на рынке

Сегодня, 12:52
Южнокорейская компания Hyundai вывела на домашний автомобильный рынок новый кроссовер Hyundai Nexo, который оснащается электромотором, питающимся от водородных топливных ячеек. Отмечается, что вскоре модель поступит и на экспортные рынке, но российского дебюта кроссовера ожидать не стоит.

Водородный кроссовер Hyundai Nexo дебютировал на рынке

 

Напомним, что публичный дебют нового Hyundai Nexo состоялся летом минувшего года в Сеуле и с тех пор новый кроссовер успели заказать 1 060 раз. Примечательно, что первые 733 заявки были поданы в первый день после открытия приёма заказов. Модель представляет собой более современный и совершенный Hyundai Tucson с водородной установкой, который сами разработчики признали устаревшим.

Hyundai Nexo приводится в движение 163-сильным полностью электрическим мотором, который сочетается с водородным генератором. Запаса хода на полном резервуаре водорода будет достаточно для преодоления порядка 600 километров.

Водородный кроссовер Hyundai Nexo дебютировал на рынке

 

В список оснащения модели входит адаптивный круиз-контроль, современный мультимедийный комплекс, камера кругового обзора, система подруливания и многое другое. Базовый Hyundai Nexo стоит 63 958 долларов (примерно 3 980 000 рублей), но благодаря государственным льготам стоимость сокращается до 31 468 долларов (1 793 000 рублей).
Васисуалий Мурчалов
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