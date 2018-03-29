Кроссовер Honda WR-V установил очередной рекорд продаж

Новый компактный кроссовер Honda WR-V, выполненный на базе хэтчбека Jazz, на автомобильном рынке Индии установил очередной рекорд продаж. Отмечается, что местные клиенты с конца прошлого года успели приобрести 50 000 таких автомобилей.

Новый Honda WR-V для автомобильного рынка Индии оснащается 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью в 90 лошадиных сил. Кроме того, для модели доступен и дизельный двигатель объёмом в 1,5-литра, отдача которого увеличивается до 100 «лошадок». Для моторов предложена как 5-диапазонная «механика», так и роботизированный вариатор CVT. Привод – только передний.Внешность нового Honda WR-V имеет множество общих черт с другими кроссоверами японского бренда. Модель оснащается агрессивной оптикой со светодиодными вставками, расширенными колесными арками, а также пластиковым защитным обвесом кузова.

Васисуалий Мурчалов

Длина Honda WR-V составляет 4 070 миллиметров при ширине в 1 730 мм. Базовая комплектация кроссового хэтчбека обойдется индийским клиентам в 775 000 рупий (примерно 681 000 рублей по курсу), а за представленную в январе 2018 года особую версию Honda WR-V Edge придётся выложить 801 000 рупий (около 703 000 рублей).