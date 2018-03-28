FAW презентует флагманский кроссовер Besturn R9 в Пекине

Китайская компания FAW привезёт на Пекинский автосалон серийный вариант кроссовера R9, который будет выпускаться под маркой Besturn. На портале министерства транспорта КНР были размещены снимки нового «паркетника».

Судя по фотографиям, товарный Besturn R9 наделили крупной решёткой радиатора, узкими головными фарами, светодиодными ДХО, задними LED-фонарями, рейлингами на крыше и сдвоенными патрубками выпускной системы.

Салон модели выполнят в духе «собрата» Xenia R7. Ранее ожидалось, что новинку предложат под названием Xenia, однако два бренда объединили в один. Отметим, что R9 получил 3-спицевый руль и приборную панель, как у младшей модели. Помимо этого, флагманский кроссовер оборудовали мультимедийной системой с увеличенным дисплеем и вращающейся «шайбой», отвечающей за управление электроникой авто.

В моторном отсеке нового Besturn R9 разместится 1,2-литровый турбированный двигатель CA4GA12TD с отдачей в 143 лошадиные силы. В тандеме с мотором могут работать 5-скоростная механическая трансмиссия или 6-ступенчатый «автомат». Автомобиль предложат исключительно с передним приводом.

Яна Васильева