Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева В Австралии совершенно случайно обнаружили древнеегипетскую мумию FOREO представил первую в мире зубную щетку-психолога
| | FAW презентует флагманский кроссовер Besturn R9 в Пекине

FAW презентует флагманский кроссовер Besturn R9 в Пекине

Сегодня, 17:00

Китайская компания FAW привезёт на Пекинский автосалон серийный вариант кроссовера R9, который будет выпускаться под маркой Besturn. На портале министерства транспорта КНР были размещены снимки нового «паркетника».

FAW презентует флагманский кроссовер Besturn R9 в Пекине

 

Судя по фотографиям, товарный Besturn R9 наделили крупной решёткой радиатора, узкими головными фарами, светодиодными ДХО, задними LED-фонарями, рейлингами на крыше и сдвоенными патрубками выпускной системы.

 

Салон модели выполнят в духе «собрата» Xenia R7. Ранее ожидалось, что новинку предложат под названием Xenia, однако два бренда объединили в один. Отметим, что R9 получил 3-спицевый руль и приборную панель, как у младшей модели. Помимо этого, флагманский кроссовер оборудовали мультимедийной системой с увеличенным дисплеем и вращающейся «шайбой», отвечающей за управление электроникой авто.

FAW презентует флагманский кроссовер Besturn R9 в Пекине

 

FAW презентует флагманский кроссовер Besturn R9 в Пекине

 

FAW презентует флагманский кроссовер Besturn R9 в Пекине

 

FAW презентует флагманский кроссовер Besturn R9 в Пекине

 

В моторном отсеке нового Besturn R9 разместится 1,2-литровый турбированный двигатель CA4GA12TD с отдачей в 143 лошадиные силы. В тандеме с мотором могут работать 5-скоростная механическая трансмиссия или 6-ступенчатый «автомат». Автомобиль предложат исключительно с передним приводом.

 


Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В марте на рынках появится новый кроссовер FAW Besturn X40
В марте на рынках появится новый кроссовер FAW Besturn X40

Китайская компания FAW выпустит на рынки страны свой новый кроссовер Besturn X40 уже в марте. Презентация модели прошла осенью в Гуанчжоу.

FAW Besturn X40 появится на рынке Китая в 2017 года
FAW Besturn X40 появится на рынке Китая в 2017 года

Представители китайской компании FAW сообщили о дате продаж своего нового автомобиля Besturn X40. На местном рынке авто появится ближайшей весной.

Новый кроссовер FAW Besturn X40 дебютировал в Гуанчжоу
Новый кроссовер FAW Besturn X40 дебютировал в Гуанчжоу

Новый кроссовер FAW Besturn X40 дебютировал в Гуанчжоу. В рамках презентации нового транспортного средства представители китайской государственной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости