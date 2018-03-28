Кабриолет BMW M8 «засветился» на шпионских фото

Баварские разработчики из компании BMW вывели на дорожные тесты новый спорткар BMW M8 в стильном кузове кабриолет с мягким откидным верхом. Отмечается, что фотошпионы смогли «поймать» прототип на легендарном гоночном треке Нюрбургринг, Германия.

На станицах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские фото нового кабриолета BMW M8. Модель является «заряженной» версией возрожденного BMW 8-Series, который также пока не представлен в серийном формате. Новинка доработана специалистами подразделения BMW M.Что касается внешности, то кабриолет BMW M8 получит длинный рельефный капот, полностью светодиодные фары, чёрную радиаторную решетку, а также два массивных сплиттера на переднем бампере. Автомобиль поставлен на большие хромированные диски колес.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то новый BMW M8, как ожидается, будет приводиться в движение 4,4-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, который способен выдавать порядка 600 лошадиных сил, работая в тандеме с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Не исключено, что модель покажут на автосалоне во Франкфурте осенью нынешнего года, но все же более вероятным временем дебюта можно считать начало 2019 года.