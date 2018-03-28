Кабриолет BMW M8 «засветился» на шпионских фото

На станицах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские фото нового кабриолета BMW M8. Модель является «заряженной» версией возрожденного BMW 8-Series, который также пока не представлен в серийном формате. Новинка доработана специалистами подразделения BMW M.
Что касается внешности, то кабриолет BMW M8 получит длинный рельефный капот, полностью светодиодные фары, чёрную радиаторную решетку, а также два массивных сплиттера на переднем бампере. Автомобиль поставлен на большие хромированные диски колес.
Что касается технических характеристик, то новый BMW M8, как ожидается, будет приводиться в движение 4,4-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, который способен выдавать порядка 600 лошадиных сил, работая в тандеме с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Не исключено, что модель покажут на автосалоне во Франкфурте осенью нынешнего года, но все же более вероятным временем дебюта можно считать начало 2019 года.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях