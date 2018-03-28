Российский вторичный рынок LCV сократился на 3%

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что за первые два месяца текущего года жители России приобрели 53,8 тысячи подержанных LCV. Это на 3% меньше, чем годом ранее.

Отечественный GAZ стал лидером вторичного рынка LCV в РФ. Ему принадлежит по итогам отчетного периода 40% продаж с результатом в 22,2 тысячи реализованных машин. Это на 4% меньше, чем в минувшем году. Второе место занимает УАЗ. Подержанные машины этого производителя разошлись тиражом 5,1 тысячи экземпляров, что на 2% больше в годовом сравнении. Лучшей иномаркой на вторичном рынке LCV в РФ оказалась Volkswagen, автомобили которой проданы в количестве 3,4 тысячи единиц, что на 3% больше, чем в прошлом году. Четвертое место занимает Toyota с результатом в 3,1 тысячи реализованных машин с «минусом» в 10%. Замыкает пятерку Ford, продукция которого разошлась тиражом 2,7 тысячи экземпляров, что на 3% меньше в годовом сравнении.

Моделью №1 на вторичном рынке LCV в России остается GAZ 3302 с долей в 24%. За отчетный период россияне приобрели 12,9 тысячи таких машин с пробегом. Спрос на них упал на 3%. Далее в рейтинге числится GAZ 3221, проданный в количестве 2,7 тысячи единиц с «минусом» в 26%. Третьим стал Ford Transit с результатом в 2,4 тысячи проданных машин, что на 2% меньше, чем годом ранее. Четвертое место досталось GAZ 2705, который купли 2,4 тысячи россиян, что на 6% меньше в годовом сравнении. Последним в пятерке числится УАЗ-3909, перепроданный в количестве 2 тысяч единиц с «плюсом» в 10%.

Иван Головин