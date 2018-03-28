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| | На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

Сегодня, 10:38
Японские машиностроители в скором времени выведут на российский рынок Infiniti QX80. Накануне были озвучены сроки начала продаж машины в РФ, а также некоторые ее технические подробности.

 

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

 

Уже в мае текущего года российские дилеры начнут принимать заказы на новый внедорожник Infiniti QX80. Дебют автомобиля состоялся прошлой осенью в Дубае. В каких комплектациях и с какими ценниками он доберется до РФ, пока не сообщается.
 
Обновленный внедорожник Infiniti QX80, спроектированный на основе Nissan Patrol, несколько преобразился как снаружи, так и внутри. Машина обзавелась расширенным капотом, новыми бамперами, и у нее теперь иначе расположены осветители как спереди, а также автомобиль получил иные задние фонари.
 
Для интерьера обновленного Infiniti QX80 предусмотрена иная отделка кресел и дверей. Также машина оснащается модернизированной информационно-развлекательной установкой с увеличенными дисплеями в подголовниках передних сидений. В России список опций внедорожника может состоять из интеллектуального круиз-контроля, системы автоматического торможения, контроля курсовой устойчивости, функции отслеживания слепых зон.
 
Моторный отсек внедорожника Infiniti QX80 после обновления занимает тот же бензиновый V8 объемом 5,6 литра тягой 405 лошадиных сил. С ним сочетается семидиапазонная автоматическая трансмиссия, передающая крутящий момент на обе оси.
 

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

 

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

 

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

 

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

 

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

 

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

 

На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

 

Сейчас в РФ продается «дореформенная» версия Infiniti QX80 по цене от 3 950 000 рублей. В минувшем году российские дилеры продали 485 таких машин.

Иван Головин
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