На российском рынке появится новая версия внедорожника Infiniti QX80

Японские машиностроители в скором времени выведут на российский рынок Infiniti QX80. Накануне были озвучены сроки начала продаж машины в РФ, а также некоторые ее технические подробности.

Уже в мае текущего года российские дилеры начнут принимать заказы на новый внедорожник Infiniti QX80. Дебют автомобиля состоялся прошлой осенью в Дубае. В каких комплектациях и с какими ценниками он доберется до РФ, пока не сообщается.

Обновленный внедорожник Infiniti QX80, спроектированный на основе Nissan Patrol, несколько преобразился как снаружи, так и внутри. Машина обзавелась расширенным капотом, новыми бамперами, и у нее теперь иначе расположены осветители как спереди, а также автомобиль получил иные задние фонари.

Для интерьера обновленного Infiniti QX80 предусмотрена иная отделка кресел и дверей. Также машина оснащается модернизированной информационно-развлекательной установкой с увеличенными дисплеями в подголовниках передних сидений. В России список опций внедорожника может состоять из интеллектуального круиз-контроля, системы автоматического торможения, контроля курсовой устойчивости, функции отслеживания слепых зон.

Моторный отсек внедорожника Infiniti QX80 после обновления занимает тот же бензиновый V8 объемом 5,6 литра тягой 405 лошадиных сил. С ним сочетается семидиапазонная автоматическая трансмиссия, передающая крутящий момент на обе оси.

Сейчас в РФ продается «дореформенная» версия Infiniti QX80 по цене от 3 950 000 рублей. В минувшем году российские дилеры продали 485 таких машин.

Иван Головин