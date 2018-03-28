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| | В РФ отзываются 520 внедорожников Jeep Wrangler из-за подушек безопасности

В РФ отзываются 520 внедорожников Jeep Wrangler из-за подушек безопасности

Сегодня, 10:03
Компания «ЭфСиЭй Рус», российский офис FCA Group, 27 марта нынешнего года сообщил о старте отзывной кампании, которая затронет 520 внедорожников модели Jeep Wrangler. Отмечается, что проблема связана с неисправными газогенераторами подушек безопасности.

В РФ отзываются 520 внедорожников Jeep Wrangler из-за подушек безопасности

 

Согласно данным российского представительства Fiat-Chrysler, в РФ будут отозваны 520 внедорожников Jeep Wrangler, которые были реализованы у местных дилеров с 2009 по 2014 года. Указанные автомобили имеют капсулу генератора подушки безопасности, которая наполнена утратившим свои свойства пиротехническим составом, что могло произойти из-за влажности и перепада температур. Дефект может привести к выходу газогенератора из строя из-за избыточного давления.

Официальные дилерские центры компании «ЭфСиЭй Рус» оповестят владельцев попавших под отзыв Jeep Wrangler о необходимости посетить сервисный центр посредством телефонных звонков и рассылки писем. Все работы буду осуществлены за счёт производителя.

Напомним, что на сегодняшний день на автомобильном рынке России новый внедорожник Jeep Wrangler можно приобрести по минимальной цене в 3 220 000 рублей. Модель оснащена 3,6-литровым мотором V6 мощностью в 209 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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