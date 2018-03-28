В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

Фотошпионы запечатлели укороченную версию вседорожника Volkswagen Atlas Sport. Транспортное средство попалось автомобильным папарацци во время подготовки его стенда к мотор-шоу в Нью-Йорке.

Внешний вид укороченного Volkswagen Atlas Sport напоминает экстерьер модели Cross Coupe GTE 2015 года. Новинка заметно отличается от семиместной версии «Атласа», который уже отправился на рынок.

Вседорожник Volkswagen Atlas Sport получил укороченную колесную базу и будет производиться исключительно в пятиместном исполнении. На североамериканском рынке машина в модельном ряду немецкой марки займет место актуальной генерации кроссовера Touareg, так как его следующее поколение не будет продаваться в США и Канаде.

Ожидается, что моторный отсек укороченного Volkswagen Atlas Sport займет двухлитровая установка TSI с турбонаддувом, производительность которой составит 220 лошадиных сил. Кроме того, машина может получить атмосферный 3,6-литровый агрегат V6 мощностью 280 л.с. Для обоих двигателей предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия, передающая крутящий момент на полный привод 4Motion Active Control.

Сколько будет стоить новый Volkswagen Atlas Sport, пока не ясно. За базовый трехрядный «Атлас» в актуальной версии придется выложить не менее 30 750 долларов (1 758 000 рублей).

Иван Головин