Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018 Орешкин назвал главные сдерживающие факторы для российской экономики Униженный Месси покинул трибуны после шестого гола от Испании В Москве загорелся ТЦ «Свиблово», идет эвакуация Глава Кемеровской области записал видеообращение для жителей региона Собчак обвинила «Дождь» в политической спекуляции на фоне трагедии в Кемерово «Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей Кемеровчанам объяснили причины расхождения данных о количестве погибших в «Зимней вишне» Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета Из-за трагедии в Кемерово замгубернатора Кузбасса был снят с должности В Рязани мужчину приговорили к тюрьме за убийство на почве гомофобии
| | В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

Сегодня, 13:21
Фотошпионы запечатлели укороченную версию вседорожника Volkswagen Atlas Sport. Транспортное средство попалось автомобильным папарацци во время подготовки его стенда к мотор-шоу в Нью-Йорке.

 

В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

 

Внешний вид укороченного Volkswagen Atlas Sport напоминает экстерьер модели Cross Coupe GTE 2015 года. Новинка заметно отличается от семиместной версии «Атласа», который уже отправился на рынок.
 
Вседорожник Volkswagen Atlas Sport получил укороченную колесную базу и будет производиться исключительно в пятиместном исполнении. На североамериканском рынке машина в модельном ряду немецкой марки займет место актуальной генерации кроссовера Touareg, так как его следующее поколение не будет продаваться в США и Канаде.
 
Ожидается, что моторный отсек укороченного Volkswagen Atlas Sport займет двухлитровая установка TSI с турбонаддувом, производительность которой составит 220 лошадиных сил. Кроме того, машина может получить атмосферный 3,6-литровый агрегат V6 мощностью 280 л.с. Для обоих двигателей предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия, передающая крутящий момент на полный привод 4Motion Active Control.

 

В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

 

В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

 

В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

 

В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

 

В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

 

В Сети появились «живые» фото укороченного Volkswagen Atlas Sport

 

Сколько будет стоить новый Volkswagen Atlas Sport, пока не ясно. За базовый трехрядный «Атлас» в актуальной версии придется выложить не менее 30 750 долларов (1 758 000 рублей).

Иван Головин
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В сети появились скетчи укороченного Volkswagen Atlas
В сети появились скетчи укороченного Volkswagen Atlas

Представители Volkswagen накануне сообщили, что на нью-йоркском автосалоне будет представлен новый вариант популярного внедорожника Atlas. Особенностью данной

Кроссовер Volkswagen Atlas станет пятиместным
Кроссовер Volkswagen Atlas станет пятиместным

В мае нынешнего года североамериканский авторынок пополнил семиместный полноразмерный вседорожник Volkswagen Atlas. Производство кроссовера налажено на заводе

Volkswagen выложила в Сеть тизер 7-местного кроссовера Atlas
Volkswagen выложила в Сеть тизер 7-местного кроссовера Atlas

Немецкая компания Volkswagen в среду выложила в Сеть тизер семиместного кроссовера Atlas. Эксперты высоко оценили экстерьер модели.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости