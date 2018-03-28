Седан Lexus GS снимут с производства в Европе

Японский премиальный бренд Lexus, принадлежащий компании Toyota, планирует снять с производства люксовый седан Lexus GS, который производится для рынков стран Европы. Отмечается, что популярная некогда модель сегодня не выдерживает конкуренции с внедорожниками и кроссоверами.

Васисуалий Мурчалов

Американское издание Auto Evolution со ссылкой на инсайдеров сообщает, что седан в апреле нынешнего года будет снят с производства в Европе. Маркетологи выяснили, что седаны Lexus продолжают удерживать позиции на рынках Соединенных Штатов и Канады, в то время как в Европе Lexus GS проигрывает кроссоверам и «четырехдверкам» от Mercedes-Benz, Audi и BMW.Стоит отметить, что разработчики пытались «спасти» седан GS, выпустив более стильную рестайлинговую модель, а также оснастив модель современным гибридным мотором. Наряду с этим продажи автомобиля продолжают снижаться.Инсайдеры сообщили, что новый Lexus GS покинет производственный конвейер, где его сменит представленный недавно компактный кроссовер Lexus UX. Кроме того, разработчики планируют сделать седан ES более привлекательным для клиентов за счет просторного салона и современных ассистентов.