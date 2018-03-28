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| | Waymo превратит электрокроссовер Jaguar I-Pace в беспилотник

Waymo превратит электрокроссовер Jaguar I-Pace в беспилотник

Сегодня, 10:23

Компании Waymo и Jaguar Land Roverподписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого партнёры рассчитывают создать первый беспилотный электромобиль премиум-класса. Основой для новинки станет кроссовер I-Pace, сообщают представители британской марки.

Waymo превратит электрокроссовер Jaguar I-Pace в беспилотник

 

Уже в текущем году Jaguar I-Pace с автопилотом от Waymo начнут тестировать на дорогах, благодаря чему инженеры смогут доработать технологии и сделать поездки безопаснее. По предварительным сведениям, за ближайшие два года около 20 000 электрокроссоверов I-Pace оснастят автономным сервисом Waymo. В сумме автомобили смогут ежедневно совершать до 1 000 000 поездок. Компания Waymo начнёт предоставлять услугу беспилотных перевозок уже в этом году. Заказать автомобиль можно будет с помощью специального приложения для смартфона.

 

Напомним, электрический Jaguar I-Pace, представленный на мотор-шоу в Женеве, оснастили литий-ионными батареями на 90 кВт/ч, благодаря которым автомобиль может преодолеть до 480 километров. С помощью системы быстрой подзарядки восполнить запас батарей модели до 80% можно за 40 минут, от обычной розетки полностью зарядить авто удастся только за 10 часов.

Waymo превратит электрокроссовер Jaguar I-Pace в беспилотник

 

Кроссовер получил по одному электромотору на каждую ось, в сумме они развивают 400 лошадиных сил. На разгон до 100 км/ч электрокару нужно 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

 


Яна Васильева
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