Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в пожаре в Кемерово В Кемерово начинают прощаться с жертвами трагедии МЧС закончило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня» Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин
| | Toyota RAV4 2019 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке

Toyota RAV4 2019 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке

Сегодня, 08:32

Компания Toyota сегодня, 28 марта, в рамках автосалона в Нью-Йорке представила кроссовер RAV4 новой генерации. Автомобиль существенно изменился внешне по сравнению с предшественником.

Toyota RAV4 2019 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке

 

Ранее в сеть попал тизерный видеоролик, на основе которого эксперты сделали вывод, что новый Toyota RAV4 унаследует ряд дизайнерских решений от прототипа FT-AC, представленного в Детройте в начале текущего года. Автомобиль получил стильный двухцветный кузов. Габариты модели практически не изменились, за исключением колёсной базы, которая стала на 3 см больше.

 

Новинку сконструировали на платформе TNGA, которая уже использовалась для C-HR, Camry и Prius. Ожидается, что линейку атмосферных двигателей Toyota RAV4 дополнят новые турбомоторы. Кроме того, модель может обзавестись гибридной версией.

Напомним, кроссовер RAV4 сегодня можно купить в РФ с 2,0- и 2,5-литровыми бензиновыми агрегатами, развивающими 150 и 180 «лошадок» соответственно. В первом случае в качестве трансмиссии предлагается 6-скоростная «механика» или вариатор, тогда как более мощный двигатель работает в паре с КаПП.

Toyota RAV4 2019 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке

 

Автомобиль доступен также с 2,2-литровым «дизелем» мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с «автоматом». Новинка поступит в продажу не раньше зимы, а гибридный кроссовер можно будет приобрести в 2019 году.

 


Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4
Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

Японская компания Toyota разместила в сети первый тизер свежей генерации кроссовера RAV4. Публичная презентация новинки пройдёт в рамках автосалона в Нью-Йорке

Новый кроссовер Toyota RAV4 выкатили на тесты
Новый кроссовер Toyota RAV4 выкатили на тесты

Новая генерация японского кроссовера Toyota RAV4 впервые сфотографирована фотошпионами в камуфляжной пленке. Об этом сообщают обозреватели специализированных

Toyota продемонстрировала кроссовер RAV4 нового поколения
Toyota продемонстрировала кроссовер RAV4 нового поколения

На последней конференции в Нью-Йорке руководство японского концерна Toyota продемонстрировало кроссовер RAV4 нового поколения. Модель претерпела значительные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости