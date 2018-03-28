Toyota RAV4 2019 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке

Компания Toyota сегодня, 28 марта, в рамках автосалона в Нью-Йорке представила кроссовер RAV4 новой генерации. Автомобиль существенно изменился внешне по сравнению с предшественником.

Ранее в сеть попал тизерный видеоролик, на основе которого эксперты сделали вывод, что новый Toyota RAV4 унаследует ряд дизайнерских решений от прототипа FT-AC, представленного в Детройте в начале текущего года. Автомобиль получил стильный двухцветный кузов. Габариты модели практически не изменились, за исключением колёсной базы, которая стала на 3 см больше.

Новинку сконструировали на платформе TNGA, которая уже использовалась для C-HR, Camry и Prius. Ожидается, что линейку атмосферных двигателей Toyota RAV4 дополнят новые турбомоторы. Кроме того, модель может обзавестись гибридной версией.

Напомним, кроссовер RAV4 сегодня можно купить в РФ с 2,0- и 2,5-литровыми бензиновыми агрегатами, развивающими 150 и 180 «лошадок» соответственно. В первом случае в качестве трансмиссии предлагается 6-скоростная «механика» или вариатор, тогда как более мощный двигатель работает в паре с КаПП.

Автомобиль доступен также с 2,2-литровым «дизелем» мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с «автоматом». Новинка поступит в продажу не раньше зимы, а гибридный кроссовер можно будет приобрести в 2019 году.

Яна Васильева