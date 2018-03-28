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| | Концептуальный кроссовер Lincoln Aviator показали в Нью-Йорке

Концептуальный кроссовер Lincoln Aviator показали в Нью-Йорке

Сегодня, 08:14
Американский премиальный бренд Lincoln, принадлежащий компании Ford, в рамках проходящего в эти дни автосалона в Нью-Йорке презентовал концепт нового внедорожника Lincoln Aviator. Ожидается, что модель получит гибридный мотор и облачные сервисы, а серийная версия модели дебютирует в 2019 году.

Концептуальный кроссовер Lincoln Aviator показали в Нью-Йорке

 

Разработчики не стали называть представленный в Нью-Йорке Lincoln Aviator концептом и отметили, что модель является «предварительным просмотром» на серийный внедорожник.

Зачастую гибридные автомобили оснащаются компактными бензиновыми моторами, но американский SUV способен работать с битурбированным мотором V6. По данным Lincoln, новый Aviator станет «более могущественным, чем некоторые суперкары».

Новый Lincoln Aviator оснащается тремя рядами сидений, а в список оснащения войдут многие роскошные опции, среди которых возможность использовать смартфон в роли ключа от дверей и ключа зажигания. На днище модели расположились три камеры системы Ford Cooper360, что позволяет настраивать подвеску в зависимости от дорожных условий.

Концептуальный кроссовер Lincoln Aviator показали в Нью-Йорке

 

Концептуальный кроссовер Lincoln Aviator показали в Нью-Йорке

 

Что касается серийной версии, то разработчики отметили, что она дебютирует через год и практически не будет отличаться от прототипа.
Васисуалий Мурчалов
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