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| | Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

Сегодня, 19:56
Автомобильные эксперты озвучили несложные советы, прислушиваясь к которым водитель сможет сэкономить на бензине и обслуживании своей машины. И первое, что советуют делать специалисты, так это ездить «правильно».

 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 

Имеется в виду заранее спланированная езда по коротким маршрутам. Кроме того, стоит помнить о местах, в которых возникают дорожные пробки, и избегать их. Стоя в заторе, автомобиль зря вырабатывает топливо, ведь холостой ход мотора требует больше горючего, чем многие думают. Прогревать двигатель долго не нужно, так как современным машинам хватает на это всего пары минут. 
 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 

При высокой скорости на трассе в автомобиле лучше закрыть все окна. Таким образом улучшаются его аэродинамические свойства, что снижает сопротивление машины с воздухом, тем самым делая его «легче» и экономнее.
 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 

Если отключить кондиционер, обогрев, фары и другие приборы, в работе которых нет реальной необходимости, это тоже позволит сэкономить горючее. Дело в том, что при включенной аппаратуре на генератор дается больше нагрузки, из-за чего расход топлива растет.

 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 

Парковка в тени позволит уберечь машину от перегрева. Если она нагреется, то топливо будет быстрее испаряться. Да и в целом, перегрев не несет пользы транспорту.

 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 

Заправляться лучше в холодное время суток. Опытные водители стараются заливать топливо в свои машины утром или ночью, ведь плотность топлива зависит от температуры. Чем она выше, тем меньший объем горючего попадет в бак.

 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 

Заправлять лучше полный бак. Дело в том, что при поездках на заправку тратится лишнее топливо. Если заправляться понемногу, то придется часто ездить на АЗС, а это выливается в бессмысленную трату горючего.

 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 

Следует следить за машиной, ведь своевременное устранение мелких неполадок и выполнение плановых процедур избавляет от дорогостоящего ремонта «запущенных» поломок. Кроме того, правильно работающая машина тратит меньше топлива.

 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 
Воздушный фильтр должен быть чистым, иначе расход горючего будет выше. Правильное давление в шинах и нормальный развал-схождение также помогут не тратить лишнее топливо.

 

Эксперты озвучили секреты экономии на бензине и обслуживании

 

Обслуживаться нужно правильно. Как минимум можно покупать детали самостоятельно, так как мастера не часто заботятся об экономии клиента, и советуют все покупать «здесь и сейчас» по высокой цене. Стоит помнить, что у многих дорогих деталей есть дешевые аналоги, а еще, мелкий ремонт можно делать самостоятельно.

Иван Головин
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