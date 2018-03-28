Названа дата премьеры небольшого кроссовера Skoda

Предсерийную модификацию чешского небольшого кроссовера Skoda Vision X представят на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Об этом сообщает руководитель маркетингового подразделения Skoda Алан Фэйви.

Дмитрий Павличко

В нынешнем году чешские разработчики привезли в Женеву концепт Skoda Vision X. Он получил под капот гибридный агрегат, в состав которого вошли 1,5-литровый 150-сильный турбодвигатель и два электромотора, расположенные на обоих осях. Вместе с тем кроссовер снабдили несколькими газовыми резервуарами, благодаря чему авто может работать и на этом горючем.В пресс-центре Skoda не раз сообщали, что выйдет серийная версия Skoda Vision X и войдет в линейку моделей бренда. Недавно они опять объявили об этом, объявив о точной дате дебюта новинки 7 марта следующего года.Новинку построят на архитектуре MQB. Данные о моторной гамме пока засекречены, но вероятно в линейке двигателей появится еще и гибридная установка, взятая у прототипа.