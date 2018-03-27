Представлен кроссовер Bentley Bentayga для марафона на Пайкс-Пик

Британская машиностроительная компания Bentley, входящая в структуру немецкого автоконцерна Volkswagen, представила свой кроссовер Bentley Bentayga, предназначенный для марафона Пайкс-Пик. Гонка состоится 24 июня текущего года.

Дмитрий Павличко

Представленный автомобиль разработан инженерами отдела Bentley Motorsport заявлен для участия в сегменте массовых кроссоверов, благодаря чему его немного доработают. Гоночный кроссовер получит защитный каркас, систему тушения пожаров, гоночные кресла, многоточечные ремни. Единственным техническим дополнение считается выхлоп Akrapovic от спорткара Bentley Continental GT3-R.Под капот гоночный Bentley Bentayga получил 6-литровый 12-цилиндровый агрегат с производительностью в 600 лошадиных сил. За рулем машины будет восседать новозеландский пилот Риз Миллен, который уже дважды побеждал в марафоне на Пайкс-Пик. Он должен установить рекорд трека среди серийных кроссоверов.