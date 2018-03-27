Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово
| | Представлен кроссовер Bentley Bentayga для марафона на Пайкс-Пик

Представлен кроссовер Bentley Bentayga для марафона на Пайкс-Пик

Сегодня, 21:00
Британская машиностроительная компания Bentley, входящая в структуру немецкого автоконцерна Volkswagen, представила свой кроссовер Bentley Bentayga, предназначенный для марафона Пайкс-Пик. Гонка состоится 24 июня текущего года.

Представлен кроссовер Bentley Bentayga для марафона на Пайкс-Пик

 

Представленный автомобиль разработан инженерами отдела Bentley Motorsport заявлен для участия в сегменте массовых кроссоверов, благодаря чему его немного доработают. Гоночный кроссовер получит защитный каркас, систему тушения пожаров, гоночные кресла, многоточечные ремни. Единственным техническим дополнение считается выхлоп Akrapovic от спорткара Bentley Continental GT3-R.

Под капот гоночный Bentley Bentayga получил 6-литровый 12-цилиндровый агрегат с производительностью в 600 лошадиных сил. За рулем машины будет восседать новозеландский пилот Риз Миллен, который уже дважды побеждал в марафоне на Пайкс-Пик. Он должен установить рекорд трека среди серийных кроссоверов.
Дмитрий Павличко
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Bentley Bentayga подготовят для горной гонки на Пайкс Пик
Bentley Bentayga подготовят для горной гонки на Пайкс Пик

В текущем году Bentley Bentayga поучаствует в состязании по подъёму на гору Пайкс Пик в Соединённых Штатах. Как информирует британское издание Autocar, на

На автосалоне в Женеве представят гибридный Bentley Bentayga
На автосалоне в Женеве представят гибридный Bentley Bentayga

Кроссовер Bentley Bentayga оснастят гибридной силовой установкой. Официальная презентация авто с новым двигателем состоится в марте в рамках автосалона в

Bentley испытывает плагин-гибридный кроссовер Bentley Bentayga
Bentley испытывает плагин-гибридный кроссовер Bentley Bentayga

Британская автомобилестроительная компания Bentley вывела на дорожные испытания на немецкую гоночную трассу Нюрбургринг плагин-гибридный вариант исполнения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости