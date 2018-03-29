Rolls-Royce представил купе Wraith с «падающими звездами» в салоне

Британские машиностроители показали люксовое купе Rolls-Royce Wraith в спецверсии Luminary Collection. Лимитированная машина выйдет тиражом в 55 единиц. Новинка особенна интерьером, детали которого украшены «падающими звездами».

Купе Wraith разрабатывало подразделение Rolls-Royce Bespoke. Оно известно тем, что выполняет индивидуальные заказы клиентов британского бренда. Для лимитированного купе мастера создали оригинальную серую покраску Sunburst Grey. Через кузов машины проходит линия, символизирующая лучи Солнца.

Потолок купе Rolls-Royce Wraith «усеян» оптоволоконными светодиодами в количестве 1 340 единиц. Еще 176 таких лампочек встроены в дубовый шпон. Они имитируют след падающей звезды.

Салон спецверсии купе Rolls-Royce Wraith особенен двухцветными креслами. Спереди они обиты коричневой, а сзади «антрацитовой» кожей. Центральный тоннель и вставки на дверях отделаны материалом, сотканным из тонких стальных нитей вручную.

Моторный отсек купе Rolls-Royce Wraith занимает 6,6-литровый агрегат V12 с двойным нагнетателем тягой 632 лошадиных силы. Для агрегата предусмотрена 8-АКПП. Первую «сотню» машина набирает за 4,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 километров в час.

Иван Головин