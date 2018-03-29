Rolls-Royce представил купе Wraith с «падающими звездами» в салоне

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Rolls-Royce представил купе Wraith с «падающими звездами» в салонеСегодня, 08:40
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Шведский лыжник и автолюбитель Йон Олссон презентовал свой уникальный автомобиль Rolls-Royce Wraith, который получил серьезные доработки. Его оборудовали
Компания Rolls-Royce анонсировала выпуск девять специальных модификаций купе Wraith, четыре из которых она посвятила рок-группам The Who, The Kinks и The
Одна из наиболее востребованных автомобильных компаний премиального сегмента британская Rolls-Royce накануне выпустила на тестирование обновленную версию