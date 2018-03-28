BMW запустит в Теннесси услугу Access

В американском штате Теннесси стартует пилот-подписка от баварской машиностроительной компании BMW на следующей неделе. Компания присоединяется к числу автомобилестроителей, экспериментируя с новыми моделями использования. В настоящее время смартфоны поддерживают обычную автоматическую розничную торговлю.

Дмитрий Павличко

Такая услуга получила название Access и предлагается местным представительством BMW в Нэшвилле со 2 апреля 2018 года. Это стало известно со слов инсайдерского источника.Правление ведущих автопроизводителей изыскивает методы привлечения более молодой аудитории автолюбителей, чьи привычки были сформированы компаниями, расположенными в Силиконовой долине. BMW наблюдает за ходом Cadillac, подконтрольного General Motors, запустившего услугу подписки на книги в январе прошлого года. Также отслеживается Care by Volvo, объединяющая аренду, страхование и обслуживание в один ежемесячный взнос.