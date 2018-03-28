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| | BMW запустит в Теннесси услугу Access

BMW запустит в Теннесси услугу Access

Сегодня, 09:00
В американском штате Теннесси стартует пилот-подписка от баварской машиностроительной компании BMW на следующей неделе. Компания присоединяется к числу автомобилестроителей, экспериментируя с новыми моделями использования. В настоящее время смартфоны поддерживают обычную автоматическую розничную торговлю.

BMW запустит в Теннесси услугу Access

 

Такая услуга получила название Access и предлагается местным представительством BMW в Нэшвилле со 2 апреля 2018 года. Это стало известно со слов инсайдерского источника.

Правление ведущих автопроизводителей изыскивает методы привлечения более молодой аудитории автолюбителей, чьи привычки были сформированы компаниями, расположенными в Силиконовой долине. BMW наблюдает за ходом Cadillac, подконтрольного General Motors, запустившего услугу подписки на книги в январе прошлого года. Также отслеживается Care by Volvo, объединяющая аренду, страхование и обслуживание в один ежемесячный взнос.
Дмитрий Павличко
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