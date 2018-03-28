В Беларуси начнется производство иранских автомобилей

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В Беларуси начнется производство иранских автомобилейСегодня, 06:00
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Автомобили, марки Iran Khodro, которую изготовляют в Иране, могут вернуться на просторы российских авторынков. Об этой информации стало известно благодаря
На мероприятии MMAC-2016 автомобилестроительная компания Iran Khodro показала общественности свои три новые седана. Помимо этого, представители заявили о
Итальянское кузовное ателье Pininfarina создаст платформу для иранского производителя автомобилей Iran Khodro. На базе этой конструкции будут собраны как