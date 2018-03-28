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| | В Беларуси начнется производство иранских автомобилей

В Беларуси начнется производство иранских автомобилей

Сегодня, 06:00
Речь идет об иранском автопроизводителе Iran Khodro Company. Она организует в Беларуси модели Dena и Dena Plus.

 

В Беларуси начнется производство иранских автомобилей

 

Компания Iran Khodro Company и фирма «Юнисон» договорились о сотрудничестве, в рамках которого на территории Республики Беларусь будет выпущена тысяча иранских машин в течение нынешнего года. В ближайшие пять темпы производства этих машин останутся такими же.
 
Иранские машиностроители уже имеют опыт производства своей продукции в Беларуси. Ранее в республике собиралась модель Samand, но в 2013 году ее выпуск остановили.
 
Iran Khodro является самым мощным машиностроительным предприятием в Иране, берущим свое начало в 1962 году. Сейчас компания выпускает модель Samand на базе Peugeot 405, а также машины с лицензиями Peugeot и Mercedes-Benz. Iran Khodro также является крупнейшим автопроизводителем Среднего и Ближнего Востока, и производит более миллиона автомобилей ежегодно.

 

В Беларуси начнется производство иранских автомобилей

 

В Беларуси начнется производство иранских автомобилей

 

В Беларуси начнется производство иранских автомобилей

 

Сейчас сборка иранских автомобилей ведется в Азербайджане, Египте, Сирии, Венесуэле и Сенегале. Первым детищем исключительно инженеров Iran Khodro стала модель Paykan, выпускавшаяся с 1967 по 2005 годы в Иране.

Иван Головин
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