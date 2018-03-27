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| | Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

Сегодня, 17:44
Немецкие машиностроители отмечают 50-летие модели Audi 100. Данная модель была прозвана отечественными автолюбителями «Селедкой».

Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

 

 

Накануне в Ингольштадте открылась выставка «От 0 до 1000». Данное мероприятие посвящено юбилею модели Audi 100. В РФ ее называли «Селедкой», в также «Сигарой» или «Соткой».
 
Модель Audi 100 первой генерации стала на конвейер в 1968 году, и простояла на нем до 1976 года. За это время машина была выпущена тиражом более чем в 800 000 экземпляров.
 
Audi 100 выпускалась в кузове седан, купе и даже кабриолет. На «закате» модели немцы начали выпускать ее и в формате универсала. На выставке в Ингольштадте можно увидеть 15 версий автомобиля. Одним из самых интересных экземпляров на мероприятии можно считать Audi 100 C1 1976 года с электрической силовой установкой. Также на экспозиции представлен гибрид «Сотки».
 
В общей сложности немцы продали 3,2 миллиона экземпляров модели Audi 100. Автомобиль дважды получал титул Car of the Year. Кроме того, на счету машины есть звание World Car of the Year.
 

Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

 

Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

 

Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

 

Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

 

Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

 

Немцы празднуют 50-летие «Селедки»

 

Audi 100 была не только стильной, но и в некотором смысле первооткрывателем. К примеру, этот автомобиль сильно отличался от других машин тех времен своей продуманной аэродинамикой кузова. Кроме того, на транспортном средстве использовался полный привод. Также «Сотка» стала первым представительским седаном с полностью оцинкованным кузовом. Преемником Audi 100 в 1995 году стала модель A6.

Иван Головин
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