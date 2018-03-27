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| | Обновленный Range Rover Evoque замечен на Нюрбургринге

Обновленный Range Rover Evoque замечен на Нюрбургринге

Сегодня, 15:58
Британские разработчики из компании Jaguar Land Rover вывели на очередной этап дорожных тестов рестайлинговый кроссовер Range Rover Evoque, который проходит испытания на Нюрбургринге. Ожидается, что модель дебютирует в октябре нынешнего года на мотор-шоу в Париже, но премьеру могут перенести и на начало 2019 года.

Обновленный Range Rover Evoque замечен на Нюрбургринге

 

Новое поколение кроссовера Range Rover Evoque построено на модернизированной платформе D8, которая имеет многорычажную подвеску сзади. Помимо этого, модель может получить усиленные амортизаторы, но в целом в техническом плане новинка будет иметь много общего с электрическим Jaguar i-Pace.

Что касается внешности, то новый Range Rover Evoque тестируется в плотном камуфляже, но при этом модель уже носит полностью серийный бампер и оптику. Что касается моторной линейки, то тут эксперты ожидают увидеть ряд бензиновых и дизельных моторов линейки Ingenium, а также плагин-гибридные установки.

Обновленный Range Rover Evoque замечен на Нюрбургринге

 

Ожидается, что позже будет представлена и «заряженная» версия Range Rover Evoque SVR, которая получит 300-сильный двигатель. Полностью электрический вариант исполнения вряд ли будет представлен, учитывая показанный недавно Jaguar I-Pace.
Васисуалий Мурчалов
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