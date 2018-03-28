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| | ВПК России предложила ПАО «АвтоВАЗ» электромобиль

ВПК России предложила ПАО «АвтоВАЗ» электромобиль

Сегодня, 05:00
ПАО «АвтоВАЗ» посетила делегация под руководством замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ (ВПК) Олега Бочкарева. Стороны обсудили возможность выпуска электромобиля Zetta на мощностях отечественного машиностроительного гиганта.

 

ВПК России предложила ПАО «АвтоВАЗ» электромобиль

 

Представители ВПК побывали на сборочной линии модели LADA Kalina. Кроме того, делегацию пригласили в выставочный зал ПАО «АвтоВАЗ». Здесь гостям были показаны прототипы различной техники специального назначения.
 
Далее состоялось совещание на тему «Автомобили специального назначения». В данном мероприятии приняли участие сразу несколько представителей федеральных министерств и Госдумы.
 
Стороны обсудили вопрос производства транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями. Главной темой данного диалога стал электромобиль фирмы Zetta. Кроме того, обсуждалась организация выпуска машин LADA с ручным управлением. На совещании было предложено организовать в Самарской области выпуск спецтехники для людей с ограниченными физическими возможностями.
 
Стороны одобрили данную инициативу. Стороны также обсудили на совещании выпуск спецтехники для силовиков. В качестве базы для нее рассматривались модели марки LADA. Многие ведомства заинтересованы в приобретении специальной техники производства компании «ВАЗинтерсервис», специализирующейся по разработке и продаже машин на основе продукции ПАО «АвтоВАЗ».

Иван Головин
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