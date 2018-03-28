ВПК России предложила ПАО «АвтоВАЗ» электромобиль

ПАО «АвтоВАЗ» посетила делегация под руководством замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ (ВПК) Олега Бочкарева. Стороны обсудили возможность выпуска электромобиля Zetta на мощностях отечественного машиностроительного гиганта.

Представители ВПК побывали на сборочной линии модели LADA Kalina. Кроме того, делегацию пригласили в выставочный зал ПАО «АвтоВАЗ». Здесь гостям были показаны прототипы различной техники специального назначения.

Далее состоялось совещание на тему «Автомобили специального назначения». В данном мероприятии приняли участие сразу несколько представителей федеральных министерств и Госдумы.

Стороны обсудили вопрос производства транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями. Главной темой данного диалога стал электромобиль фирмы Zetta. Кроме того, обсуждалась организация выпуска машин LADA с ручным управлением. На совещании было предложено организовать в Самарской области выпуск спецтехники для людей с ограниченными физическими возможностями.

Стороны одобрили данную инициативу. Стороны также обсудили на совещании выпуск спецтехники для силовиков. В качестве базы для нее рассматривались модели марки LADA. Многие ведомства заинтересованы в приобретении специальной техники производства компании «ВАЗинтерсервис», специализирующейся по разработке и продаже машин на основе продукции ПАО «АвтоВАЗ».

Иван Головин