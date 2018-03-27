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| | «АвтоВАЗ» отказывается от люксовой версии LADA Vesta

«АвтоВАЗ» отказывается от люксовой версии LADA Vesta

Сегодня, 17:04
Российская компания «АвтоВАЗ» приняла решение отказаться от производства роскошного седана LADA Vesta Signature, который отличается более просторным салоном и качественной отделкой. По данным инсайдеров, выпускать такие автомобили невыгодно в финансовом плане.

«АвтоВАЗ» отказывается от люксовой версии LADA Vesta

 

Согласно данным российских порталов, которые ссылаются на инсайдерские источники в компании «АвтоВАЗ», российские разработчики отказались от серийного производства люксового седана LADA Vesta Signature, который на 250 мм длиннее стандартной модели и собирается вручную. Отмечается, что выпускать такие автомобили невыгодно.

Наряду с этим официальные представители «АвтоВАЗ» заявили, что бренд никогда не планировал выпускать LADA Vesta Signature серийно и седан был всего лишь испытательным образцом и имиджевой моделью. На данный момент компания трудится над развитием реальных проектов, которые доберутся до рынка.

Стоит напомнить, что LADA Vesta Signature существует в трёх экземплярах, два из которых принадлежат топ-менеджерам «АвтоВАЗ» – главе Николя Мору и экс-директору по инжинирингу Харальду Грюбелю. Напомним, ранее российские депутаты планировали пересесть с Toyota Camry и Ford Mondeo на роскошный LADA Vesta.
Васисуалий Мурчалов
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