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| | Блогер сравнил новые BMW M5 и Mercedes-AMG E63S

Блогер сравнил новые BMW M5 и Mercedes-AMG E63S

Сегодня, 19:20
Британское автомобильное издание Carwow провело сравнительный тест двух спортивных седанов – BMW M5 и Mercedes-AMG E63S. Отмечается, что блогеры решили сравнить модели традиционным для спорткара способом – дрэговой гонкой.

Блогер сравнил новые BMW M5 и Mercedes-AMG E63S

 

Судя по опубликованному видеоролику, который появился на канале Carwow на популярном видеохостинге YouTube, новые «заряженные» седаны BMW M5 и Mercedes-AMG E63S помимо дрэговой гонки проходили испытания в других традиционных дисциплинах – заезд ходом и тест на скорость торможения до полной остановки. Отмечается, что во всех трёх упражнениях сильнее оказался Mercedes-AMG E63S.

Блогер сравнил новые BMW M5 и Mercedes-AMG E63S

 

Новый BMW M5 оснащается 4,4-литровым бензиновым мотором с двумя турбинами, который способен генерировать 600 лошадиных сил. Конкурирующая модель в свою очередь имеет под капотом 4,0-литровую битурбированную установку отдачей в 603 «лошадки».
Васисуалий Мурчалов
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