Tesla приостановила поставки электрокаров в Норвегию

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Tesla приостановила поставки электрокаров в НорвегиюСегодня, 14:53
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Согласно информации американского делового издания the Wall Street Journal, продажи компании Tesla на авторынке Гонконга рухнули до нуля. Эксперты пояснили,
Во втором квартале текущего года поставки электрических автомобилей американской марки Tesla выросли на 53% по сравнению с этим же периодом минувшего года. За
В течение первых трех месяцев 2017 года американский автопроизводитель Tesla поставил рекордное число автомобилей, составившее 25 051 экземпляра. Об этом