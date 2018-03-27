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| | Tesla приостановила поставки электрокаров в Норвегию

Tesla приостановила поставки электрокаров в Норвегию

Сегодня, 14:53
Американский производитель электрокаров Tesla временно прекратил поставки своей продукции в Норвегию. В данной стране эти транспортные средства пользуются большим спросом.

 

Tesla приостановила поставки электрокаров в Норвегию

 

Приостановка поставок электрокаров Tesla связана с тем, что грузовики, которыми перевозились эти автомобили в Норвегию, были признаны опасными. Сейчас эти тягачи снимаются с рейсов.
 
Все началось с того, что один из большегрузов с электрокарами попал в дорожную аварию. В результате ДТП получили повреждения два автомобиля Tesla. После инцидента была проведена проверка, результаты которой показали, что тягачи, используемые для перевозки американских машин, имеют слишком много неисправностей.
 
Производителю пришлось снять с рейсов все грузовики, перевозившие электрокары Tesla в Норвегию. Также эти фуры опасны для окружающей среды, так как их силовые установки соответствуют стандарту Евро-3.
 
Представители компании Tesla, комментируя ситуацию с грузовиками, утверждают, что производитель затрудняется найти компетентного перевозчика. В Норвегии действуют строгие требования к перевозкам, что не все европейские организации могут отвечать им. В данное время американцы ищут способ возобновления поставок своей продукции в скандинавское государство.

Иван Головин
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