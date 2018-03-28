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| | На "КАМАЗ" смонтировали линию обработки блока цилиндра Р6 по проекту "Тибет"

На "КАМАЗ" смонтировали линию обработки блока цилиндра Р6 по проекту "Тибет"

Сегодня, 04:00
На машиностроительной компании «КАМАЗ» инженеры смонтировали линию обработки блока цилиндров P6, согласно проекта «Тибет». Линия состоит из шести обрабатывающих центров, роботизированных механизмов и двух станций, с помощью которых можно испытывать герметичность.

На "КАМАЗ" смонтировали линию обработки блока цилиндра Р6 по проекту "Тибет"

 

Сдача линии по проекту «Тибет» уже почти завершена. Об этом пишет пресс-центр «КАМАЗ». Как сообщает глава цеха по производству запчастей двигателя P6 Алексей Голованов, в настоящее время данную линию уже полностью смонтировали. Дальше линию снабдят мерителем, благодаря которому специалисты проведут замеры для качественного выпуска комплектующих.

На первой стадии предприятие намерено выпускать примерно 70 000 головок блока цилиндров ежегодно. В перспективе с линии будут сходить до 180 000 компонентов каждый год.

Проект «Тибет» предусматривает разработку на заводе «КАМАЗ» конвейера для P6. Таким образом в рамках проекта можно будет создать дизели под стандарты Евро-5 и Евро-6.
Дмитрий Павличко
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