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| | Кроссовер Ford Explorer получил российский ценник

Кроссовер Ford Explorer получил российский ценник

Сегодня, 17:28
Представители российского офиса американской компании Ford озвучили стоимость обновленного внедорожника Ford Explorer. Отмечается, что модель в базовом варианте исполнения оценена в 2 699 000 рублей, в то время как за максимальную комплектацию придётся заплатить 3 142 000 рублей.

Кроссовер Ford Explorer получил российский ценник

 

Согласно данным Ford, новый семиместный кроссовер Ford Explorer после обновления получил несколько пересмотренный внешний вид, улучшенную шумоизоляцию, а также расширенный список оснащения и посвежевший интерьер. В России модель будет доступна в трех комплектациях – XLT, Limited и Limited Plus.

Уже в базовом варианте исполнения новый кроссовер оснащается современной аудиосистемой с девятью динамиками, а также новейшим информационно-развлекательным комплексом SYNC 3 с 9,0-дюмовым тачскрином. При помощи нового смарт-брелока Remote Start двигатель можно запустить со 100 метров.

Моторная линейка по-прежнему включает в себя всего один двигатель. Речь идёт о 3,5-литровой установке, которая в формате «атмосферника» генерирует 249 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом увеличивает отдачу до 340 «лошадок».
Васисуалий Мурчалов
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