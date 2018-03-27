Кроссовер Ford Explorer получил российский ценник

Представители российского офиса американской компании Ford озвучили стоимость обновленного внедорожника Ford Explorer. Отмечается, что модель в базовом варианте исполнения оценена в 2 699 000 рублей, в то время как за максимальную комплектацию придётся заплатить 3 142 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным Ford, новый семиместный кроссовер Ford Explorer после обновления получил несколько пересмотренный внешний вид, улучшенную шумоизоляцию, а также расширенный список оснащения и посвежевший интерьер. В России модель будет доступна в трех комплектациях – XLT, Limited и Limited Plus.Уже в базовом варианте исполнения новый кроссовер оснащается современной аудиосистемой с девятью динамиками, а также новейшим информационно-развлекательным комплексом SYNC 3 с 9,0-дюмовым тачскрином. При помощи нового смарт-брелока Remote Start двигатель можно запустить со 100 метров.Моторная линейка по-прежнему включает в себя всего один двигатель. Речь идёт о 3,5-литровой установке, которая в формате «атмосферника» генерирует 249 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом увеличивает отдачу до 340 «лошадок».