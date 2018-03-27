Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре Голодавший целый год питон съел оленя Комик года: Выбежавший во время матча на поле фанат поцеловал Роналду Американец обнаружил старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку» Зоопарк и кинозалы в «Зимней вишне» уже горели к приезду спасателей
| | Ford превратит обычный автомобиль в подключенный

Ford превратит обычный автомобиль в подключенный

Сегодня, 13:24
Разработчики американской компании Ford презентовали особое устройство Pass SmartLink, которое предназначается для автомобилей, выпущенных с 2010 по 2017 года. Данная система позволит превратить устаревший автомобиль в модель с современными цифровыми функциями.

Ford превратит обычный автомобиль в подключенный

 

По данным представителей Ford, новое устройство подключится посредством коммуникационного порта OBD II, что позволяет водителю пользоваться множеством современных электронных опций.

Так, устаревшие автомобили Ford получат точку доступа Wi-Fi 4G LTE, а также возможность дистанционно открывать и закрывать двери при помощи смартфона. Кроме того, система позволяет следить за техническим состоянием автомобиля при помощи специального приложения.

Ford превратит обычный автомобиль в подключенный

 

В Ford отметили, что устройство не предназначено для очень старых моделей – установить Pass SmartLink можно на машины, выпущенные с 2010 по 2017 года. Отмечается, что американские водители смогут установить устройство и пользоваться им за 16,99 долларов в месяц (примерно 970 рублей).
Васисуалий Мурчалов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Модели Ford научат самостоятельно искать место на парковке
Модели Ford научат самостоятельно искать место на парковке

Разработчики из американской компании Ford презентовали новую систему, с помощью которой водители смогут видеть свободные места сразу при въезде на стоянку.

Беспилотный автомобиль Ford покажут в начале 2017 года
Беспилотный автомобиль Ford покажут в начале 2017 года

Ford Motor Company презентуют беспилотный автомобиль на базе Ford Fusion и Mondeo в начале 2017 года. Покажут машины в автосалоне Детройта, а также на выставке

Водители Ford в РФ смогут управлять своей машиной с помощью смартфона
Водители Ford в РФ смогут управлять своей машиной с помощью смартфона

Созданная компанией Ford опция AppLink позволяет водителю управлять своим гаджетом на OC Android, при этом не отвлекаясь от процесса вождения, появится и в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости