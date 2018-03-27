Ford превратит обычный автомобиль в подключенный

Разработчики американской компании Ford презентовали особое устройство Pass SmartLink, которое предназначается для автомобилей, выпущенных с 2010 по 2017 года. Данная система позволит превратить устаревший автомобиль в модель с современными цифровыми функциями.

По данным представителей Ford, новое устройство подключится посредством коммуникационного порта OBD II, что позволяет водителю пользоваться множеством современных электронных опций.Так, устаревшие автомобили Ford получат точку доступа Wi-Fi 4G LTE, а также возможность дистанционно открывать и закрывать двери при помощи смартфона. Кроме того, система позволяет следить за техническим состоянием автомобиля при помощи специального приложения.

Васисуалий Мурчалов

В Ford отметили, что устройство не предназначено для очень старых моделей – установить Pass SmartLink можно на машины, выпущенные с 2010 по 2017 года. Отмечается, что американские водители смогут установить устройство и пользоваться им за 16,99 долларов в месяц (примерно 970 рублей).