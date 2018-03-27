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| | Nissan X-Trail стал самой популярной моделью марки на вторичном рынке

Nissan X-Trail стал самой популярной моделью марки на вторичном рынке

Сегодня, 19:44
Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», в феврале нынешнего года на вторичном рынке России было реализовано 23 274 кроссовера модели Nissan X-Trail, что на 2,8% больше, чем в феврале минувшего года. Таким образом, кроссовер стал самой популярной подержанной моделью японского бренда в РФ.

Nissan X-Trail стал самой популярной моделью марки на вторичном рынке

 

Аналитики сообщили, что вторым по популярности подержанным автомобилем японской компании Nissan на вторичном автомобильном рынке России является кроссовер Nissan Qasqai, который в феврале нынешнего года реализовался 2 176 раз, что свидетельствует о росте реализации на 10,3% в годовом сравнении. На третьем месте расположился седан Nissan Almera с показателем в 1 993 машины и снижением спроса на 9,5%.

Далее в рейтинге самых популярных подержанных моделей Nissan по итогам февраля 2018 года следует седан Nissan Teana, выбор на котором остановили 1 187 россиян (-12%), а также Nissan Primera, новыми владельцами которых стали 1 082 автомобилиста (-8,5%).

Также нельзя не отметить Nissan хэтчбек Nissan Note, который разошелся тиражом в 1 072 единицы (-12%), а также Nissan Tiida с показателем в 1 071 штуку (+0,6%). Напомним, что самым популярным подержанным автомобилем в России остается Ford Focus.
Васисуалий Мурчалов
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