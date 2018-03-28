На автосалоне в Нью-Йорке могут представить Mercedes-AMG C63 2019 модельного года

Через несколько дней начнется автосалон в Нью-Йорке, где будет представлено множество авто Mercedes-Benz, в том числе и Mercedes-AMG C63 2019 модельного года. Компания продемонстрировала полностью обновленную линию C-Class.

Татьяна Рязанская

Вся линия Mercedes-Benz C-Class получит ряд внешних доработок, а также технических совершенствований, как базовая модель с турбодвигателем объемом 2 литра, так и максимальная C43. Ожидается, что производитель представит и обновленный Mercedes-AMG C63. Модель получила небольшие доработки.Новый Mercedes-AMG C63 получит иные фары, которые будут иметь многолучевую обработку светодиодов, как у E-Class. Задняя часть кузова также получила ряд обновлений, которые коснулись фар и переработанного диффузора. Mercedes-AMG C63 2019 модельного года получил форсированный турбодвигатель V8 объемом 4 литра, который будет генерировать 475 «лошадей», а в версии S 515 «лошадей», в результате авто сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды.