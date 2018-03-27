В Нью-Йорке могут представить электрокар от MINI

Британский автобренд MINI, контролируемый баварской машиностроительной компанией BMW, выложил в сеть видеотизер таинственной новинки, которую должны представить на мотор-шоу в Нью-Йорке. Вероятно, ей станет полностью электрическая машина, которая может быть и прототипом, и серийной версией.
Согласно информации, обнародованной обозревателями портала «Версия.Инфо», на видео показали традиционный MINI Cooper, получивший красный цвет кузова и белые гоночные полосы, расположенныые на капоте. Также модель снабдили комплектом дополнительных фар спереди, отсылающих к раллийным авто MINI.
]Вместе с этим ролик был остановлен в конкретном месте, благодаря чему заметили, что авто получило новый зеленый логотип MINI, предназначенный для электрокаров. Ранее электрохэтчбэки MINI не раз замечали на тест-драйвах, потому вероятно, бренд представит в Нью-Йорке серийный электромобиль. Также возможно представят электрический концепт, ориентированный на раллийные заезды. Раньше в пресс-центре MINI сообщали, что США будет основным рынком сбыта электромобилей.
Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).
На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru
При использовании, копировании, цитировании
публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости,
ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.