В Нью-Йорке могут представить электрокар от MINI

Британский автобренд MINI, контролируемый баварской машиностроительной компанией BMW, выложил в сеть видеотизер таинственной новинки, которую должны представить на мотор-шоу в Нью-Йорке. Вероятно, ей станет полностью электрическая машина, которая может быть и прототипом, и серийной версией.

Дмитрий Павличко